Максим Галкин рассказал о впечатлениях его детей во время прогулки по зоопарку

Это лето Максим Галкин и Алла Пугачёва решили провести в теплой Юрмале, откуда периодически публикуют фотографии в свои микроблоги. В одной из публикаций Максим показал как гуляет со своими детьми Лизой и Гарри по зоопарку.

Сейчас семья знаменитостей наслаждается летним отдыхом в Юрмале. Телеведущий регулярно пополняет свой аккаунт в социальных сетях свежими фотографиями с отпуска. В одном из недавних постов он обнародовал видеозапись, на которой были запечатлены эмоции Лизы и Гарри от прогулки по местному зоопарку. На видео Лиза говорит, что уже полюбила крокодила и хочет посмотреть на тукана и слона, а Гарри хочет поскорее увидеть обезьян и жирафа. Позже мальчик вместе с отцом отправился в туннель, где живут летучие мыши, крокодилы и пауки.

Мы в зоопарке. Алла озвучила мысли обезьян. Лиза испугалась тигра. Я с Гарри прошёл по туннелю с летучими мышами, пауками и крокодилами #дети #зоопарк #елизаветагалкина #гарригалкин #максимгалкин #алла A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 10, 2017 at 8:43am PDT

Подписчики микроблога Галкина не перестают оставлять восторженные комментарии, удивляясь пытливому уму подрастающих детей. «Эти дети — лучшее доказательство вашей любви и лучший ответ злым языкам! Они излучают добро и любовь! Будьте счастливы», «Вы молодцы, вы прекрасные родители, у вас прекрасные дети, воспитанные, не избалованные! С вас можно и нужно брать пример. Звезды такой величины, а насколько простые люди! Храни Вас Бог! Будьте счастливы!», — пишут в комментариях поклонники знаменитостей.