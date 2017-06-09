Максим Галкин рассказал о здоровье своей жены Аллы Пугачевой

Недавно юморист Максим Галкин пережил сердечный приступ у своей любимой жены Аллы Пугачевой. Он отправил ее и детей в Юрмалу на отдых, чтобы Примадонна там скорее поправилась и восстановилась.

Пока Алла Пугачева поправляет здоровье, гуляет, радуется жизни, ее муж работает на телевидении, ведет премию «Муз-ТВ». Он должен зарабатывать деньги: годы берут свое, и с каждым годом Алле Борисовне все труднее следить за состоянием сердца.

О том, что у Пугачевой проблемы с сердцем, в очередной раз заговорили в конце мая этого года. Ходили слухи, что ей сделали операцию на сосудах, но информацию не подтвердила Кристина Орбакайте. Врачи сделали необходимые обследования и решили пока обойтись без оперативного вмешательства. В стентировании пока нет необходимости, у Аллы Борисовны был сердечный спазм.

Поклонники беспокоились за любимицу: у нее подрастают близнецы Гарри и Лиза. Максим Галкин решил не углубляться в дебри медицины, давая интервью, но заявил, что у его супруги все в порядке, и после окончания музыкальной премии он обязательно присоединится к ней и детям в Латвии. Стоит отметить, что в этот раз, работая на церемонии награждения, Галкин не придумывает для себя каких-то особых оснований, ему важны только деньги.

На вопрос о том, возродится ли дуэт Галкина и Пугачевой, юморист ответил, что они пели, пока пелось. А сейчас каждый строит свою творческую карьеру самостоятельно. Милая песня «Кафешка» очень полюбилась зрителям, но выступать с нею снова супруги точно не будут, а новых совместных песен пока не намечается.