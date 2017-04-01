Максим Максаков: чем прославился сын актрисы Людмилы Максаковой?

Максим Максаков стал объектом обсуждений на фоне последних событий, в центре которых оказались его родственники. Брат оперной дивы Марии Максаковой и сын актрисы Людмилы Максаковой оказался едва ли не единственным, кто не является публичной личностью из звездной семьи.

Однако прославился Максим Максаков немного иными делами, и вовсе не своим творчеством. В 2013 году он был обвинен в мошенничестве. Схема его работы была проста: Максаков и его подельник получили большую сумму государственных средств в качестве гранта. Согласно проекту, средства должны были быть направлены на популяризацию в средствах массовой информации идеи здорового образа жизни.

В итоге, сумма в размере, по некоторым данным, более 300 миллионов рублей, бесследно пропала. Конечно, Максаков и его сообщник предоставили ложную отчетность, согласно которой деньги действительно были направлены на пропаганду ЗОЖ.В качестве отчетности подыскивались уже готовые материалы в прессе. Они выдавались за проделанную и оплаченную грантом работу.

Максакову пришлось ждать итогового решения суда на протяжении трех лет. За этот период он некоторое время пробыл в следственном изоляторе, но большую часть суда отбывал под домашним арестом. В конце 2016 года суд признал Максакова виновным, но посчитал, что тот уже отбыл свой трехлетний срок за период следствия. Поэтому обвиняемый был освобожден из-под стражи прямо в зале суда. Сейчас его судьба неизвестна.