Максим Максаков: что известно о брате Марии Максаковой

Сын Людмилы Максаковой и брат бывшего парламентария Марии Максаковой, Максим Максаков, никак не отреагировал на смерть Дениса Вороненкова. После того как в декабре прошлого года Максим был отпущен на свободу по решению суда, мужчина больше не выходил на связь с общественностью и СМИ.

Брат бежавшей на Украину Марии Максаковой ранее был осужден по факту мошенничества с государственными средствами. Следствие постановило: Максим Максаков виновен в хищении государственных средств, направленных на пропаганду ЗОЖ и спорта в средствах массовой информации. У него был подельник в лице Василия Колодного. Сумма ущерба исчислялась десятками миллионов рублей.

Суд назначил обоим обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Свои тюремные сроки Максаков и Колодный должны были отбывать в колонии общего режима. Однако суд посчитал достаточным срок их ареста (на момент судебного заседания они оставались под арестом в СИЗО). Продлевать его не стали, а учитывая, что Максаков и его подельник на время расследования оставались под домашним арестом, судья решил, что они уже отбыли свой срок.

Таким образом, оба были отпущены на свободу прямо из зала суда. Что сейчас происходит в жизни Максима Максакова, где он живет и чем занимается, нет никакой информации. После освобождения он не выходил на связь со СМИ. Его освобождение не комментировали родственники и знакомые. А само заседание проходило в закрытом режиме.