Максим Максаков: что известно о сыне Людмилы Максаковой

На протяжении последнего времени имя Марии Максаковой на слуху, а про ее брата Максима Максакова СМИ практически ничего не известно. Обсуждать семью стали после того, как Мария вместе с супругом Денисом Вороненковым сбежала из России.

У российской артистки Людмилы Максаковой два ребенка, которых она родила от разных мужчин. Мария Максакова является дочерью Петера Игенбренгса, она родилась в Германии, имеет гражданство этой страны. Именно по причине двойного гражданства она была исключена из партии «Единая Россия». По словам их представителей, политик скрыла этот факт.

Максим Максаков сын художника Льва Збарского, который ради актрисы ушел от манекенщицы Регины Збарской. Брак пары был расторгнут по причине непростого характера мужчины. Несмотря на развод с первым и вторым супругом, Людмила Максакова в одном из интервью призналась, что любила лучших мужчин.

Пару лет назад стало известно, что на Максима Максакова было заведено уголовное дело, из-за хищения бюджетных средств, которые были выделены на пропаганду здорового образа жизни. Следователи утверждают, что он вместе со своим подельником похитил около 300 млн рублей. Суд на протяжении длительного времени разбирался по данному делу, в итоге в конце прошлого года был вынесен приговор, по которому Максаков признан виновен. Но так как он это время провел в изоляторе, а после под домашним арестом, суд счел, что сын актрисы уже отсидел.