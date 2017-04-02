Максим Максаков занимался растратой бюджетных средств

После истории об убийстве сбежавшего в Киев Дениса Вороненкова, многие стали интересоваться его семьей, в том числе братом супруги Максимом Максаковым. Сын Людмилы Максаковой является непубличной личностью, несмотря на это успел прославиться мошенническими делами.

Четыре года назад правоохранительные органы обвинили Максима Максакова в мошенничестве. Работал по такой схеме: он вместе со своим подельником получали большую сумму денежных средств, которые принадлежали государству, как грант. Эти деньги планировали направить на осуществление программы с помощью СМИ, а именно на пропаганду идеи о здоровом образе жизни. В результате около 300 млн руб исчезли. Максаков подделал отчетность, исходя из которой, средства в действительности пошли на популяризацию ЗОЖ. Для отчета он с сообщником подыскивал соответствующие статьи в различных ресурсах.

Около трех лет сын актрисы ожидал решение суда по уголовному делу, которое было возбуждено на него. Часть этого времени он провел в изоляторе, а также находился под домашним арестом. В конце прошлого года виновность Максакова была признана, но судья посчитал, что с учетом ожидания решения, срок он уже отбыл. Его освободили сразу после оглашения приговора в зале суда. Чем занимается на сегодняшний день брат вдовы Дениса Вороненкова неизвестно.

Напомним, Мария Максакова сбежала вместе с супругом из РФ в Украину, где Вороненков сразу получил гражданство. На Родине семью считают предателями.