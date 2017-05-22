Звездная чета Ксении Собчак и актера Максима Виторгана всячески стараются оградить своего наследника от прессы, не разглашая никакой информации о ребенке. Известно только, что мальчика назвали Платон. Даже сам дедушка мальчика известный актер Эммануил Виторган и то охотнее рассказал прессе о малыше, чем его родители.

Постепенно родители понимают, что полностью оградить ребенка от чужих глаз им не удастся, и приобщают его к обществу. Недавно молодая пара была в отпуске, путешествуя по странам Азии, после чего отправилась завершить свой отдых на солнечные берега Турции, после которой и вернулась в Москву. После отдыха Максим Виторган не сдержался и в своем Инстаграме опубликовал интересное фото, где он вместе с сыном играет в прятки. Лицо мальчика скрыто от камеры, но даже такой снимок порадовал поклонников. Они смогли рассмотреть некоторые черты лица малыша, поспеша сообщить об этом актеру. Многие стали гадать на кого похож звездный малыш. Большинство сошлось во мнении, что Платон очень сильно похож на отца, а не на мать, чем еще больше порадовали звездного отца.

Следует отметить, что недавно молодые родители отметили первую круглую дату малыша – шесть месяцев. В этот день мама провела целый день с ребенком, посвящая всю себя сыну. По этому поводу супруги организовали торжественный вечер, где были все атрибуты детского праздника: яркие декорации, аниматоры, детское меню и т.д.

Платон Максимович и Людмила Борисовна после долгой разлуки:))) A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on May 20, 2017 at 9:20am PDT

Сейчас пара в полном составе находиться в культурной столице России Санкт-Петербурге, где Максим Виторган снимается в новом проекте, а Ксения Собчак проводит время с Платоном. Кстати, все поклонники телеведущей отметили, что материнство полностью изменило ее и ее стиль, она стала более женственной и привлекательной.