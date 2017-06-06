Максим Виторган, известный актер театра и кино, и Ксения Собчак, телеведущая, недавно стали молодыми родителями. Сейчас они воспитывают своего сына Платона, стараясь не афишировать подробности своей личной жизни. Но бывают и исключения, когда Максим Виторган радует своих поклонников снимками ребенка.

Супружеская пара Максим Виторган и Ксения Собчак сейчас по полной наслаждаются своим малышом, который родился у них осенью 2016 года. Пара старается не распространять информацию о своем сыне, не публикует массово его фотографии в социальных сетях и старается скрыть его от журналистов. Известно, что сына зовут Платон. Но, не смотря на такую ограниченную возможность поклонников порадоваться супружеской идиллией пары, Максим периодически публикует снимки малыша, где можно рассмотреть черты лица ребенка.

На зарядку! 😳💪🏼🏊🏼🏋🏼 #панспортсмен #липкаялентадлясоветчиков A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on Jun 4, 2017 at 11:22pm PDT

Сегодня Максим решил в очередной раз поделиться с поклонниками тем, как он проводит время с ребенком. На опубликованном снимке видно, что папа берет малыша за ножку и переворачивает вниз головой. И, как бы это не выглядело на первый взгляд, малыш в полном восторге от такой разминки.

Поклонники тоже пришли в восторг от таких занятий, многие стали комментировать опубликованное фото. Кто писал, что и он вместе с малышом делает такую зарядку, кто говорил о том, что это невероятно, кто просто выражал свой восторг от такой идиллии ребенка и отца.

Следует отметить, что это не первый ребенок Максима Виторгана. От первого брака у него есть двое детей: 21-летняя Полина и 17-летний Даниил. Поэтому Максима можно назвать опытным папой. Относительно Платона, то уже с самого рождения родители приняли решение отдать малыша в бассейн, посещая вместе с ним специальные курсы.

Сама Ксения Собчак, для которой Платон является первым ребенком, отметила, что она довольна тем, когда появился ребенок. И она не уверена, что раньше материнство смогло бы принести столько эмоций, как сейчас. Телеведущая уже вышла из декрета и приступила к своим обычным обязанностям.