Ольга Бузова — ведущая реалити-шоу «Дом-2» неоднократно повторяла, что семья – это ее главная поддержка в жизни. Родные и близкие люди девушки поддерживают ее во всем. Ирина Александровна мама телеведущей, откровенно рассказала какого мужчину хочет встретить ее дочь и на что она тратит свои гонорары.

По словам мамы Ольги, она всегда помогает своим родственникам, если с ними происходит беда. Также Ирина Александровна поделилась, что их бабушка сильно болеет и они постоянно стараются хоть чем-то ее порадовать. Как отметила мама певицы, Оля относится к ним с заботой и вниманием, всегда приезжает с подарками.

Также она уверена, негатив по поводу голоса ее знаменитой дочери неуместен. «Девочка вышла на сцену, и все стали переживать – без голоса, без внешности, танцевать не умеет, но поет. А хочется ей, и она кайфует от этого. Вот что самое главное. Я никогда не думала, что буду учиться у своей девочки, причем во многих аспектах. Самое главное – это ее незлопамятность», — поделилась мама Ольги.

Мама певицы призналась, что хотя брак с футболистом Дмитрием Тарасовым был достаточно непростым, звезда реалити-шоу все-таки уже открыта для новых отношений. По словам мамы селебрити, Оля может даже отказаться от карьеры и уйти к любимому человеку. И это может случиться, когда она влюбится в молодого человека и ему будет все равно работает она или нет. Как подчеркнула мама Ольги, однажды звезда реалити-шоу впервые влюбилась и даже переехала к своему возлюбленному в коммунальную квартиру. Ирина Александровна отметила, что телеведущая хочет встретить умного мужчину, за которым она захочет идти.

«Если она полюбит, и мужчина попросит ее не работать, то она оставит карьеру. Я видела ее первую любовь – дочка ушла жить к мальчику в коммуналку, ей было все равно… Оля ищет мужчину умнее себя, ей хочется к кому-то тянуться, учиться у других людей», — считает Ирина Александровна.

Многие знают, что телеведущая прославилась в проекте «Дом-2». Как только селебрити рассталась со своим предыдущим мужем, она решила полностью уйти в работу. Сейчас она активно занимается творчеством, ведет телепередачи, имеет свой бизнес.