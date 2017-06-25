Рустам Солнцев выложил в своем Инстаграм фотографию своей матери, которая воспользовалась услугами косметологов. Рустам оплатил своей матери процедуру омоложения, которая была сделана специалистами с помощью специальных «Инъекций красоты».

Многие поклонники Рустама помнят, что тот некоторое время назад подарил своей матери операцию по корректировке кончика носа. А теперь он решил оплатить для неё процедуру по корректировке формы лица. Как правило, люди в таком возрасте прибегают к услугам пластического хирурга, ложась под скальпель. Однако современные технологии позволяют избежать таких радикальных действий. Как рассказала журналистам Валентина, процедура заняла буквально 20 минут.

Когда врачи окончили, женщина подошла к зеркалу и не поверила своим глазам. Перед ней стояла она, только на 15 лет моложе. Овал лица приобрел более четкие очертания, а нос стал немного вздернутым, что особенно понравилось женщине. Рустам опубликовал в микроблоге фотографию своей матери, где продемонстрировал подписчикам, результаты данной процедуры. Стоит отметить, что не всем такие изменения во внешности пришлись по вкусу, некоторые набросились с критикой на женщину, обвинив её в чрезмерном увлечении косметологическими процедурами.