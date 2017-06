@dr.alexv продолжает творить чудеса! На фото До и После..контурной пластики ,которую он сделал моей маме ,не прибегая к радикальному вмешательству..То есть ..скальпель не используется ,только уколы..Приподнимаются скулы,кончик носа ..Омолаживающий эффект держится около 4 лет.. @dr.alexv ! Снимок сделан сразу после инъекций,поэтому отёки и следы от уколов ,но через несколько дней,лицо "встает" на место..

