Мара Багдасарян лишена водительских прав

Известная российская стритрейсерша Мара Багдасарян прославилась благодаря опасной манере вождения дорогих машин иностранного производства. Из-за своего лихачества у девушки насчитывается большое количество штрафов каждый месяц, ни один обычный житель РФ не сможет переплюнуть ее.

Представительница «золотой» молодежи лихачила по Москве на большой скорости, за что и получила наказание. Как стало известно, столичная прокуратура подала иск против девушки, они планируют лишить ее водительских прав. Данную информацию подтвердили в Савеловской прокуратуре столицы. Сообщается, что у гонщицы были подтверждены противопоказания по состоянию здоровья, которые запрещают управлять любым транспортным средством. Составители иска объяснили, что в законодательстве страны имеется закон, оперируя которым судья может лишить прав граждан России. Стоит отметить, что ранее защитники девушки утверждали, что у нее имеется огромное количество болезней.

Напомним, Мара участвовала в «гонках мажоров», которые были совершены на Гелендвагене. Девушку недавно арестовали по причине отказа выполнения общественных работ, которые ей назначил суд. Отец Мары считает, что данное судебное решение является неправомерным, он заявил, что данные прогулы были связаны с ошибкой приставов. Стритрейсерша должна была поработать дворником.