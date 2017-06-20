Маргарита Агибалова снова отправилась с семьей на Кипр

Маргарита Агибалова, бывшая участница телевизионного проекта «Дом-2», в последнее время много времени проводит на Кипре. Истинные причины отдыха пока неизвестны, Ольга не отвечает на вопросы подписчиков.

Известная бывшая участница телевизионного проекта «Дом-2» — Маргарита Агибалова, в последнее время очень часто отдыхает на Кипре. При этом, вместе со своим мужем и двумя детьми, Маргарита не просто проводит там отпуск, а живет по два месяца на острове. Некоторые подписчики звезды даже предположили, что частые поездки на Кипр связаны с работой мужа. Пока неизвестно кем работает муж Маргариты Агибаловой и как его деятельность может быть связана с Кипром. Сама же участница попросила своих подписчиков не задавать вопросов касательно причины их отдыха на острове. По ее словам, ответов все равно не будет.

Совсем недавно Маргарита Агибалова опять прилетела на Кипр, где наслаждается хорошей солнечной погодой. Маргарита отметила, что ее сын приехал на остров как к себе домой, он уже помнит каждый уголок, каждый магазинчик и базар. Девушка счастлива, что смогла уехать из дождливой Москвы и окунуться в солнечную атмосферу острова. Она также рада возможностям, которые открываются перед ее детьми: они могут играть на солнце, загорать, плавать и есть всевозможные фрукты. Главный недостаток теперь – это ограниченность того, сколько семья сможет пребывать на Кипре. Сын Маргариты — Митя, ходит в школу, и он должен будет подстроиться под школьную программу.

Напомним, что ранее Маргарита Агибалова вместе с мужем приобрели дом на Кипре. Потом, следуя той же тенденции, жилье на острове купила и мама Агибаловой – Ирина Александрова.