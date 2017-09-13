Маргарита Мамун узаконила отношения с Александром Сухоруковым

Восьмого сентября олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун узаконила свои отношения с пловцом Александром Сухоруковым. Влюбленные устроили грандиозное празднование свадьбы на Рублевке.

Маргарита Мамун и Александр Сухоруков познакомилась четыре года назад в Казани, куда приехали показывать результаты на Универсиаде. Александр сразу заметил свою будущую жену и влюбился в неё с первого взгляда. Тогда спортсмен и думать не мог ни о ком другом, однако Маргарита не сразу ответила ему взаимностью. Но спустя какое-то время парню удалось завоевать сердце Маргариты. Затем, спустя три года, он публично сделал ей предложение руки и сердца, не постеснявшись телекамер. В тот же момент его избранница без раздумий ответила согласием.

Свадебное торжество молодожены организовали на Рублевке, где в конце июля отпраздновали свадьбу Шубская и Овечкин. Свидетелями на свадьбе можно было увидеть других, не менее выдающихся спортсменов. Подружкой невесты была гимнастка Яна Кудрявцева, серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а другом жениха — пловец Никита Лобинцев, взявший серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине девять лет назад.

Однако большинство поклонников Мамун волнует вопрос касательно её спортивной карьеры. На данный момент достоверно неизвестно, собирается ли спортсменка возобновить свое участие в соревнованиях. Недавно состоялся чемпионат в Италии, где все золотые медали заслуженно забрали сестры Аверины. Они, как известно, покидать спорт не собираются, поэтому можно предположить, что места в сборной уже заняты и Маргарита не сможет продолжить покорение спортивного Олимпа.