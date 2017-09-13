Маргарита Мамун узаконила отношения с Александром Сухоруковым

Восьмого сентября олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун узаконила свои отношения с пловцом Александром Сухоруковым. Влюбленные устроили грандиозное празднование свадьбы на Рублевке.
Маргарита Мамун и Александр Сухоруков познакомилась четыре года назад в Казани, куда приехали показывать результаты на Универсиаде. Александр сразу заметил свою будущую жену и влюбился в неё с первого взгляда. Тогда спортсмен и думать не мог ни о ком другом, однако Маргарита не сразу ответила ему взаимностью. Но спустя какое-то время парню удалось завоевать сердце Маргариты. Затем, спустя три года, он публично сделал ей предложение руки и сердца, не постеснявшись телекамер. В тот же момент его избранница без раздумий ответила согласием.
Свадебное торжество молодожены организовали на Рублевке, где в конце июля отпраздновали свадьбу Шубская и Овечкин. Свидетелями на свадьбе можно было увидеть других, не менее выдающихся спортсменов. Подружкой невесты была гимнастка Яна Кудрявцева, серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а другом жениха — пловец Никита Лобинцев, взявший серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине девять лет назад.
В детстве мне казалось, что я особенная девочка. Я всегда гордилась тем, что в 1-2 классе я была единственной гимнасткой, могла сесть на шпагат и показать всякие элементы на физкультуре, что мой папа из Бангладеша и то что у меня нет отчества. И сейчас я благодарна, что все люди, с которыми свела судьба — особенные для меня! Без вас я бы не встретила и его — любимого человека, с которым продолжаю чувствовать себя особенной! Огромное спасибо родным, близким и просто неравнодушным за все тёплые слова и пожелания! И огромное спасибо @samsonbuket ♥️ @alenaakhmadullina ♥️ @alarusse ♥️ @mercury_russia ♥️ и конечно моим @one_sgm за то, что помогли нам сделать этот день особенным!! Photo credit: @andrew_bayda #ritasasha
Однако большинство поклонников Мамун волнует вопрос касательно её спортивной карьеры. На данный момент достоверно неизвестно, собирается ли спортсменка возобновить свое участие в соревнованиях. Недавно состоялся чемпионат в Италии, где все золотые медали заслуженно забрали сестры Аверины. Они, как известно, покидать спорт не собираются, поэтому можно предположить, что места в сборной уже заняты и Маргарита не сможет продолжить покорение спортивного Олимпа.