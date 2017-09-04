Мариам Мерабова похудела на 56 килограмм из-за проблем со здоровьем

Недавно Мариам Мерабова появилась в эфире программы «Сегодня вечером», где собравшиеся гости обсудили недавно продолжившийся телепроект «Голос». Там певица рассказала о том, что ей пришлось очень сильно похудеть из-за страха за свое здоровье.

В студии программы «Сегодня вечером» недавно собрались наставники телепроекта «Голос», чтобы обсудить начало нового сезона проекта. Присутствовавшие в студии гости были поражены кардинальными переменами в внешности Мариам Мерабовой, которые с ней недавно произошли. Как только певица зашла в студию, то восхищённые зрители поприветствовали её бурей аплодисментов. Сильно похудевшая исполнительница призналась гостям в студии, что в течение нескольких месяцев она избавилась от 56 лишних килограммов. Как оказалось, к этому её подтолкнули некоторые проблемы со здоровьем.

«В декабре мне удалили желчный пузырь, наконец-то меня Господь тюкнул по башке, — рассказала Мариам, с чего началась ее история похудения. – Я позвонила маме, говорю: представляешь, у меня семь камней. А она: Боже, да это же пляж! В общем, я испугалась и просто перестала жрать» — призналась артистка.

В конце прошлого года женщине пришлось сделать серьёзную операцию, из-за того что медики нашли в её желчном пузыре целых семь камней. Сам факт того, что у нее возникли такие серьезные проблемы со здоровьем, произвел на Мариам сильное впечатление. Поэтому она твердо решила, что необходимо срочно перестать кушать в таком количестве как раньше. Ведущие программы поинтересовались у неё, каким образом такая сильная и резкая потеря в весе сказалась на её голосе и исполнительском мастерстве. На что та ответила, что похудение не оказало на голос абсолютно никакого влияния, более того из-за этого не возникло никаких неприятностей с самочувствием. Чтобы доказать это, она порадовала телезрителей, исполнив фрагмент очень известной джазовой композиции.