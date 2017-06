Сегодня в 13.10. первая положительная передача о нашей семье за прошедший год!Евгений Додолев тактичный и достойный профи своего дела!👍Акценты в программах ТВ и в сми зависят от чистоплотности журналистов.И редакторов.Я не знала раньше,что на съёмках ток-шоу сплошной обман.Убедилась в этом сама!И мои хорошие слова о Джигурде и наших друзей вырезали.Оставляли и делали акценты на негативе и сплетнях😭 Спасибо всей съёмочной группе "Семейного альбома"!И руководству этой честной и позитивной программы!Галантному Додолеву мои поцелуи…😘😘😘 #маринаанисина#никитаджигурда #евгенийдодолев#семейныйальбом #позитив#профессионализм #любовьспасетмир

