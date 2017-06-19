Марина Анисина и Никита Джигурда — известная пара, которая уже неоднократно была замешана в различных скандалах, впервые приняла участие в передаче, где журналисты открыто и правдиво расскажут о том, как супруги любят друг друга и как воспитывают детей.

Бывшая фигуристка Марина Анисина и певец Никита Джигурда всегда привлекали своих поклонников неординарными взаимоотношениями и постоянными скандалами. Но в этот раз телеканал «Россия» решил показать супругов совсем с другой стороны, рассказав о том, как они помирились, как любят друг друга, растят детей и т.д., то есть живут как счастливая супружеская пара. Передача называется «Семейный альбом»

Марина Анисина в своем микроблоге поблагодарила всю съемочную группу данной передачи, сказав им большое спасибо за то, что они добропорядочно и честно постарались раскрыть их семейную жизнь с Никитой Джигурдой. Она также отметила и тот факт, что все ток-шоу – это фарс, инсценировка того, что необходимо самому шоу, и об этом она узнала не сразу. Ее рассказы о достоинствах Джигурды всегда вырезали, правду о семейной жизни никто не пытался узнать, только скандалы и один негатив.

Все поклонники с восторгом восприняли данную информацию и сообщили о том, что с интересом посмотрят эту программу. Хотя многие поклонники пары до сих пор уверены в том, что вся история с разводом между Никитой Джигурдой и Мариной Анисиной – это лишь фарс, пиар-ход, сделавший пару еще известней.

Напомним, что еще осенью появилась информация о возможном разводе пары, инициатором которого выступила сама спортсменка. В итоге пару официально развели в Московском суде, но вскоре появилась информация о примирении и третьей беременности спортсменки.