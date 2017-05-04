Марина Влади, известная актриса и бывшая жена не менее знаменитого поэта Владимира Высоцкого, рассказала журналистам, зачем она в 2015 году выставила на аукцион его личные вещи. По ее словам, она это сделала, чтобы меньше тосковать о нем, также ей были нужны деньги для детей и внуков.

Осенью 2015 года известная актриса и жена Владимира Высоцкого — Марина Влади выставила на французском аукционе личные вещи своего бывшего мужа. Ее сразу же осудили многочисленные поклонники таланта Высоцкого, Влади называли бесчеловечной и корыстной, не понимали, как она могла променять память о таком великом человеке на какие-то несколько тысяч долларов. Андрей Малахов посвятил целую передачу ее поступку и всеми силами пытался получить от Влади интервью, но этого ни ему, ни другим журналистам осуществить так и не удалось.

Недавно актриса решила прервать молчание и объяснить, для чего она выставила вещи давно умершего мужа на продажу. Сначала ее нынешний муж объяснил, что Влади молчала, так как потеряла доверие к журналистам после того, как они выудили у нее одно интервью обманом. Потом сама Марина призналась, что решилась на продажу вещей Высоцкого по единственной главной причине — острой тоски, которую всегда испытывала при их виде. Актриса не стала скрывать, что у нее присутствовал и материальный интерес — взрослые дети и внуки, которым нужна денежная помощь. Высоцкого она сохранит в своем сердце навечно, как и тысячи его поклонников.

Напомним, что Марине Влади исполнилось 80 лет, но она по-прежнему деятельна и продолжает работать в театре по месту своего жительства во Франции.