Марина Хлебникова объяснила, почему ушла со сцены

Певица Марина Хлебникова объяснила поклонникам, почему она однажды ушла со сцены. В недавнем выпуске популярного шоу «Пусть говорят» она рассказала о страшном периоде, который произошел в ее жизни. Именно из-за той ситуации певице пришлось покинуть мир шоу-бизнеса.

Марина Хлебникова рассказала, что в конце девяностых годов она вышла замуж, но брак оказался неудачным. Причиной всему стал успех Марины, ее успехом был угнетен супруг. Муж исполнительницы раздражался, когда о нем говорили, как о муже Хлебниковой. Певица также заметила, что в те времена в стране был дефицит, а многие даже теряли работу. Это произошло и с ее супругом, и ей пришлось сразу же после родов вернуться на сцену, чтобы прокормить свою семью.

После этого она совершила ошибку – привела своего мужа в мир шоу-бизнеса. Тот, в свою очередь, начал злоупотреблять полученными возможностями, стал присваивать себе все средства, а сама Марина в тот момент об этом всем даже и не знала. Например, без ведома своей супруги он выпустил «Кошек моей души», о выпуске Марина узнала слишком поздно. Кроме того, грянул скандал о том, что ее муж присвоил себе средства Пригожина. Конечно же, брак распался.

Именно из-за того периода в жизни певица временно покинула мир шоу-бизнеса. Только на днях, в эфире программы «Пусть говорят» она набралась решения поведать открыто поклонникам о том, что происходило с ней в конце девяностых годов. Правду из жизни исполнительницы сегодня узнали все поклонники ее творчества.