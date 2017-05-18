Марион Котийяр, недавно вовлеченная в скандал с разводом Брэда Питта и Анджелины Джоли, официально посетила 70-й юбилейный Каннский фестиваль, представив со своей командой фильм «Призраки Исмаэля». Это был первый выход в свет французской актрисы после рождения второго ребенка.

В Каннах проходит 70-й Каннский кинофестиваль, на котором зрителю и экспертам представляют новинки киноидустрии и отмечают наградами лучшие картины. В этом году фестиваль открывала работа под названием «Призраки Исмаэля», в которой главную роль сыграла популярная молодая актриса Марион Котийяр. Сама актриса не очень хотела афишировать свое прибытие на торжественное мероприятие, но журналисты заметили ее уже в аэропорте Ниццы, где она была одета в простую клетчатую рубашку и бейсболку.

Актриса недавно в марте стала во второй раз мамой, родив от своего гражданского мужа Гийома Кане замечательную дочь. Это второй ребенок супружеской пары, у них уже есть пятилетний сын. На фестиваль девушка приехала одна, без сопровождения второй половинки.

Каннский фестиваль, на котором и присутствовала актриса Марион Котийяр, стал первым официальным выходом актрисы после рождения дочки. Одета актриса была достаточно демократично, даже для красной дорожки фестиваля. Она не захотела одевать вечерние платья, наверное, чтобы еще не демонстрировать формы, которые не восстановились после беременности и родов. Марион была одета в обычные джинсы и белый свободный балахон, идеально скрывающий все недостатки фигуры.

Стоит отметить, что о второй беременности актрисы стало известно именно из уст самих супругов, невольно попавших в скандал ,связанный с разводом Брэда Питта и Анджелины Джоли. В прессе появилась информация о том, что у актрисы и Брэда роман, который завязался во время съемок фильма «Союзники». Актрису сделали виновницей развода известной пары, после чего она должна была развенчать появившееся слухи и официально сообщить журналистам, что в ее семье все в порядке и они ждут второго малыша.