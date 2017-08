Мария Кожевникова сравнила свою фигуру с формами Ким Кардашьян

На этом видео даже Ким Кардашьян моей пятой точке позавидовала бы 😂, а главное подарок от сына! Но это так, веселое отступление) Листая память в телефоне, не смогла пройти мимо этого момента… Было тяжело, а я все равно улыбалась и пыталась даже поднять настроение всем окружающим! Сейчас анализирую и понимаю, что я так делаю всегда. Но почему? Пыталась себе ответить на этот вопрос и не смогла. То ли боюсь быть слабой, причём не только на людях, а даже перед самой собой, то ли…. Помню как мне в ГИТИСе сказали, что артисты не имеют права на плохое настроение, они должны делиться только светлым и добрым, даже играя самых отрицательных героев. Мне этот миг так врезался в память, что могу воссоздать его, как фотографию. Я по какой-то причине себе редко позволяю быть слабой, расстроиться или поплакать, и так было всегда, сколько себя помню. От этого многие люди завидовали и думали, как ей повезло, у нее такая беззаботная жизнь! Даже помню… Когда родители развелись, и мне было очень больно, я , будучи 12 летнем ребёнком, придумала легенду в которую после многочисленных рассказов поверила даже сама, что папа на очень важных и долгих сборах, поэтому не может ни забрать меня с тренировки, ни придти в школу, ни даже приехать на праздник, чтобы поздравить дочку с днём рождения. А недавно один мудрый человек, который меня хорошо знает, сказал : "Маш, а знаешь почему ты никогда не будешь народной?" "Почему же?" — спросила я. Потому что не умеешь жаловаться, роптать и хныкать! Даже когда тебе болезненно на душе, ты этим никогда не поделишься с окружающими, а народ, как говорится, любит обиженных и несчастных, любит жалеть и сочувствовать. Да, наверное, это так, наблюдала неоднократно , что почему-то протянуть руку помощи людям легче, чем искренне порадоваться, а может я ошибаюсь?! Дай Бог, чтобы последнее! Я буду и дальше разбираться с собой, со своими эмоциями, потому как отрицательные обязательно надо выкорчёвывать из своего сознания!!! И, по-моему, меня и здесь ждёт победа и успех, так как иначе этого поста Вы бы не прочитали 😉

