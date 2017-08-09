Мария Кожевникова сравнила свою фигуру с формами Ким Кардашьян

После того, как Мария Кожевникова перестала скрывать от общественности, что стала матерью третий раз, она стала публиковать в микроблоге фотографии и видеозаписи, на которых была запечатлена с округлившимся животом. В комментарии к одной из публикаций она сравнила свою фигуру с формами Ким Кардашьян.

Радостная новость о том, что Мария Кожевникова родила третьего ребенка, облетела издания в конце предыдущего месяца. Марии удалось скрывать свою беременность от журналистов вплоть до самой выписки из роддома. Уже после того, как ребенок появился на свет, Мария стала публиковать в микроблоге фотографии и видеозаписи, на которых была запечатлена с округлившимся животом.

Недавно Мария порадовала своих поклонников, опубликовав видеозапись, на которой она была на поздних сроках беременности. В комментарии к обнародованной видеозаписи она сравнила свою фигуру с фигурой Ким Кардашьян, заявив, что даже американская модель позавидовала бы её формам. Стоит отметить, что эти роды проходили довольно тяжело для Кожевниковой, об этом она призналась после выписки из роддома, порекомендовав другим беременным женщинам перед родами прочитать молитву.