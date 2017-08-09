Мария Кожевникова сравнила свою фигуру с формами Ким Кардашьян

После того, как Мария Кожевникова перестала скрывать от общественности, что стала матерью третий раз, она стала публиковать в микроблоге фотографии и видеозаписи, на которых была запечатлена с округлившимся животом. В комментарии к одной из публикаций она сравнила свою фигуру с формами Ким Кардашьян.
Радостная новость о том, что Мария Кожевникова родила третьего ребенка, облетела издания в конце предыдущего месяца. Марии удалось скрывать свою беременность от журналистов вплоть до самой выписки из роддома. Уже после того, как ребенок появился на свет, Мария стала публиковать в микроблоге фотографии и видеозаписи, на которых была запечатлена с округлившимся животом.
На этом видео даже Ким Кардашьян моей пятой точке позавидовала бы 😂, а главное подарок от сына! Но это так, веселое отступление) Листая память в телефоне, не смогла пройти мимо этого момента… Было тяжело, а я все равно улыбалась и пыталась даже поднять настроение всем окружающим! Сейчас анализирую и понимаю, что я так делаю всегда. Но почему? Пыталась себе ответить на этот вопрос и не смогла. То ли боюсь быть слабой, причём не только на людях, а даже перед самой собой, то ли…. Помню как мне в ГИТИСе сказали, что артисты не имеют права на плохое настроение, они должны делиться только светлым и добрым, даже играя самых отрицательных героев. Мне этот миг так врезался в память, что могу воссоздать его, как фотографию. Я по какой-то причине себе редко позволяю быть слабой, расстроиться или поплакать, и так было всегда, сколько себя помню. От этого многие люди завидовали и думали, как ей повезло, у нее такая беззаботная жизнь! Даже помню… Когда родители развелись, и мне было очень больно, я , будучи 12 летнем ребёнком, придумала легенду в которую после многочисленных рассказов поверила даже сама, что папа на очень важных и долгих сборах, поэтому не может ни забрать меня с тренировки, ни придти в школу, ни даже приехать на праздник, чтобы поздравить дочку с днём рождения. А недавно один мудрый человек, который меня хорошо знает, сказал : "Маш, а знаешь почему ты никогда не будешь народной?" "Почему же?" — спросила я. Потому что не умеешь жаловаться, роптать и хныкать! Даже когда тебе болезненно на душе, ты этим никогда не поделишься с окружающими, а народ, как говорится, любит обиженных и несчастных, любит жалеть и сочувствовать. Да, наверное, это так, наблюдала неоднократно , что почему-то протянуть руку помощи людям легче, чем искренне порадоваться, а может я ошибаюсь?! Дай Бог, чтобы последнее! Я буду и дальше разбираться с собой, со своими эмоциями, потому как отрицательные обязательно надо выкорчёвывать из своего сознания!!! И, по-моему, меня и здесь ждёт победа и успех, так как иначе этого поста Вы бы не прочитали 😉
Недавно Мария порадовала своих поклонников, опубликовав видеозапись, на которой она была на поздних сроках беременности. В комментарии к обнародованной видеозаписи она сравнила свою фигуру с фигурой Ким Кардашьян, заявив, что даже американская модель позавидовала бы её формам. Стоит отметить, что эти роды проходили довольно тяжело для Кожевниковой, об этом она призналась после выписки из роддома, порекомендовав другим беременным женщинам перед родами прочитать молитву.