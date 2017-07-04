Мария Кожевникова затронула непростую тему похудения после родов

Актриса сериала «Универ» Мария Кожевникова два раза становилась мамой, и на страницах своего «Инстаграм» она недавно затронула тему похудения после родов. Она рассказала, что каждая беременность приносила ей по 40 кг, так что она приводила себя в порядок и после Вани, и после Максима.

Актриса Мария Кожевникова призналась на страницах своего «Инстаграм», что оба ее сына «принесли» ей по 40 килограммов, но она научилась быстро приводить себя в форму. Подписчицы, ставшие мамочками, буквально засыпали артистку вопросами, а она призывала их не отчаиваться и радоваться тому, что им дано счастье материнства.

Мария призналась, что гимнастикой занимается с десяти лет, и на различных диетах сидела со столь юного возраста – в спорте даже лишние 100 грамм оборачиваются для девочек «бедой». Но зачастую диеты не работают: только врач знает, какие продукты можно исключать из рациона, а какие – ни в коем случае. Обычно после неправильной диеты, чаев для похудения и БАДов сброшенные килограммы возвращаются назад, поскольку организм умнее.

Секретов своего похудения после каждой беременности Кожевникова не поделилась со своими подписчицами – ограничилась рекомендацией полюбить себя и свое тело в любом виде, даже после беременности с килограммами. Она отметила, что не всегда являлась эталоном красоты и идеалом для подражания – беременность первым делом «подпортила» красивые, точеные, рельефные ноги Марии. Она с обоими сыновьями с трудом подбирала себе брюки, а пресса не забывала писать, что актриса очень плохо выглядит, готовясь стать мамой – располнела. Но Мария принимала себя и такой.

Пока не узнала, что про меня говорят и пишут, никогда бы не подумала, что НАСТОЛЬКО интересно живу 🙈 продолжение в сториз 😂 #Makeup #hair by @perfectnailbar A post shared by Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) on Jun 24, 2017 at 8:11am PDT

Конкретные, применимые советы по похудению Мария Кожевникова пообещала дать в следующем посту своего блога. Она только намекнула, что речь пойдет о воде в нужном количестве, разумных тренировках и правильном питании. Актриса надеется, что ее фолловеры будут просматривать ее «Инстаграм», рассчитывая однажды увидеть или гимнастику от Кожевниковой, или другие секреты ее красоты.