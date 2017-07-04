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Актриса сериала «Универ» Мария Кожевникова два раза становилась мамой, и на страницах своего «Инстаграм» она недавно затронула тему похудения после родов. Она рассказала, что каждая беременность приносила ей по 40 кг, так что она приводила себя в порядок и после Вани, и после Максима.

Мария Кожевникова затронула непростую тему похудения после родов

Актриса Мария Кожевникова призналась на страницах своего «Инстаграм», что оба ее сына «принесли» ей по 40 килограммов, но она научилась быстро приводить себя в форму. Подписчицы, ставшие мамочками, буквально засыпали артистку вопросами, а она призывала их не отчаиваться и радоваться тому, что им дано счастье материнства.

Мария призналась, что гимнастикой занимается с десяти лет, и на различных диетах сидела со столь юного возраста – в спорте даже лишние 100 грамм оборачиваются для девочек «бедой». Но зачастую диеты не работают: только врач знает, какие продукты можно исключать из рациона, а какие – ни в коем случае. Обычно после неправильной диеты, чаев для похудения и БАДов сброшенные килограммы возвращаются назад, поскольку организм умнее.

Итак, друзья, обещанный мной пост про похудение -40 кг.! Он будет разбит на несколько, но сразу, на берегу, чтобы не было претензий, договоримся — я не врач! Я лишь делюсь своей историей, опытом и мыслями… Поехали! Самое главное,что вы должны понять, принять и усвоить — организм умнее нас!!! Точка‼️ Даже если Вы его переиграете всякими таблетками, чаями, напитками для похудения и т.д., это не надолго!!! Вы вернётесь к своему весу, а может ещё и наберете дополнительные кг. Что касается диет, в них я тоже верю с трудом, хотя бывает так, что организму подошло, например, когда кто-то отказался от мяса, а кто-то от молочки, но… На своей практике убедилась, что диеты — это тоже обман, так как сидела я на них с 10 лет, естественно, перепробовала огромное количество и разные варианты! И, да, я не ошиблась, с 10 лет, так как я занималась профессионально художественной гимнастикой, а в этом виде спорта каждые лишние 100 грамм — это беда-бедища!  Поэтому не тратьте время на поиски и покупку палочки — выручалочки,  ее нет, не существует, она уже находится в Вашей голове! Итак, первое правило, кстати, наверное самое сложное, любить себя надо в любом весе!!! Это сложно, но возможно, тут поможет чувство юмора, я себя называла, например, слононожкой. От природы , а точнее от каждодневных тренировок по 6 часов, имела с раннего детства рельефные ножки, а тут… что икра, что голень, что ляжка были одинаковые 🙈, не говоря уже про одежду мужа, в которую я не влезала, к этому ещё "поклонники и доброжелательные СМИ " всегда были рады "поддержать добрым словом", но ещё раз!!! Все проблемы в нашей собственной голове!!! Поэтому переходим к главной мысли этого поста, надо усвоить, что чтобы избавиться от лишних килограмм, нужно, в первую очередь, избавиться от лишних и ненужных мыслей, и это — факт! После функции, которую я называю"полюби себя такой, какая ты есть"(имею в виду отражение в зеркале), надо полюбить свой организм изнутри! И здесь я тоже не буду оригинальна, хотя есть пару секретов 😉: это вода, питание и физическая нагрузка! Но об этом в следующий раз! P.S. На этом фото мы ещё почти месяц будем ждать со старшим сыном @ivanbromaks нашего Максимку. #похудение #мотивация

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Секретов своего похудения после каждой беременности Кожевникова не поделилась со своими подписчицами – ограничилась рекомендацией полюбить себя и свое тело в любом виде, даже после беременности с килограммами. Она отметила, что не всегда являлась эталоном красоты и идеалом для подражания – беременность первым делом «подпортила» красивые, точеные, рельефные ноги Марии. Она с обоими сыновьями с трудом подбирала себе брюки, а пресса не забывала писать, что актриса очень плохо выглядит, готовясь стать мамой – располнела. Но Мария принимала себя и такой.

Конкретные, применимые советы по похудению Мария Кожевникова пообещала дать в следующем посту своего блога. Она только намекнула, что речь пойдет о воде в нужном количестве, разумных тренировках и правильном питании. Актриса надеется, что ее фолловеры будут просматривать ее «Инстаграм», рассчитывая однажды увидеть или гимнастику от Кожевниковой, или другие секреты ее красоты.

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