Мария Кожевникова затронула непростую тему похудения после родов

Итак, друзья, обещанный мной пост про похудение -40 кг.! Он будет разбит на несколько, но сразу, на берегу, чтобы не было претензий, договоримся — я не врач! Я лишь делюсь своей историей, опытом и мыслями… Поехали! Самое главное,что вы должны понять, принять и усвоить — организм умнее нас!!! Точка‼️ Даже если Вы его переиграете всякими таблетками, чаями, напитками для похудения и т.д., это не надолго!!! Вы вернётесь к своему весу, а может ещё и наберете дополнительные кг. Что касается диет, в них я тоже верю с трудом, хотя бывает так, что организму подошло, например, когда кто-то отказался от мяса, а кто-то от молочки, но… На своей практике убедилась, что диеты — это тоже обман, так как сидела я на них с 10 лет, естественно, перепробовала огромное количество и разные варианты! И, да, я не ошиблась, с 10 лет, так как я занималась профессионально художественной гимнастикой, а в этом виде спорта каждые лишние 100 грамм — это беда-бедища! Поэтому не тратьте время на поиски и покупку палочки — выручалочки, ее нет, не существует, она уже находится в Вашей голове! Итак, первое правило, кстати, наверное самое сложное, любить себя надо в любом весе!!! Это сложно, но возможно, тут поможет чувство юмора, я себя называла, например, слононожкой. От природы , а точнее от каждодневных тренировок по 6 часов, имела с раннего детства рельефные ножки, а тут… что икра, что голень, что ляжка были одинаковые 🙈, не говоря уже про одежду мужа, в которую я не влезала, к этому ещё "поклонники и доброжелательные СМИ " всегда были рады "поддержать добрым словом", но ещё раз!!! Все проблемы в нашей собственной голове!!! Поэтому переходим к главной мысли этого поста, надо усвоить, что чтобы избавиться от лишних килограмм, нужно, в первую очередь, избавиться от лишних и ненужных мыслей, и это — факт! После функции, которую я называю"полюби себя такой, какая ты есть"(имею в виду отражение в зеркале), надо полюбить свой организм изнутри! И здесь я тоже не буду оригинальна, хотя есть пару секретов 😉: это вода, питание и физическая нагрузка! Но об этом в следующий раз! P.S. На этом фото мы ещё почти месяц будем ждать со старшим сыном @ivanbromaks нашего Максимку. #похудение #мотивация

