Мария Лиман отдыхает в Греции, откуда делится личными снимками со своими поклонниками. Под одним из фото, на котором модель в купальнике, она подписала, что как только заняла лежак у гостиничного бассейна, все присутствующие решили уйти.
Знаменитая модель из Ростова-на-Дону сейчас отдыхает в Греции, откуда делится личными снимками со своими поклонниками в Инстаграм. На одном из фото, девушка запечатлена в откровенном купальнике, загорает на лежаке около гостиничного бассейна. Данный снимок россиянка сопроводила постом, в котором сообщила, что как только она решила позагорать, как все посетители бассейна разбежались. В шутку звезда Playboy предположила, что местные девушки не выдержали конкуренции.
За день снимок набрал немного более 10000 лайков, также появилось много комментариев, в основном были оставлены восхваляющие отзывы. Пару днями ранее модель рассказала, что после греческого отдыха, планирует посетить Мальту.
Напомним, недавно Лиман дала интервью одному из российских изданий, в котором призналась, что у нее более сотни купальников. По утверждению знаменитости, раньше она обращала внимание на тренды, но после стала отдавать предпочтение простым моделям. Она считается, что главное в купальнике цвет и принт, которые должны гармонировать между собой. Также ранее модель заявила о своих намерениях показать красоту природы РФ. Для начала она планирует посетить Урал, а после поехать на Байкал и Камчатку.