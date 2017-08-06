Мария Лиман отдыхает в Греции, откуда делится личными снимками со своими поклонниками. Под одним из фото, на котором модель в купальнике, она подписала, что как только заняла лежак у гостиничного бассейна, все присутствующие решили уйти.

Знаменитая модель из Ростова-на-Дону сейчас отдыхает в Греции, откуда делится личными снимками со своими поклонниками в Инстаграм. На одном из фото, девушка запечатлена в откровенном купальнике, загорает на лежаке около гостиничного бассейна. Данный снимок россиянка сопроводила постом, в котором сообщила, что как только она решила позагорать, как все посетители бассейна разбежались. В шутку звезда Playboy предположила, что местные девушки не выдержали конкуренции.

Пришла 🚶🏻‍♀️ Легла 🐽 И все люди разбежались 🏃🏾💨 #mykonos#greece#travel#journey#trip#aroundtheworld#body#summer#sun#super#girl#hot#sexy#russiangirl#девушка#брюнетка#playboy#playmate#awesome#pretty#honey#legs#hair#sunlight#путешествия#лето#греция#солнце#отдых A post shared by Мария Лиман (@liman_maria) on Aug 4, 2017 at 6:09am PDT

За день снимок набрал немного более 10000 лайков, также появилось много комментариев, в основном были оставлены восхваляющие отзывы. Пару днями ранее модель рассказала, что после греческого отдыха, планирует посетить Мальту.

Напомним, недавно Лиман дала интервью одному из российских изданий, в котором призналась, что у нее более сотни купальников. По утверждению знаменитости, раньше она обращала внимание на тренды, но после стала отдавать предпочтение простым моделям. Она считается, что главное в купальнике цвет и принт, которые должны гармонировать между собой. Также ранее модель заявила о своих намерениях показать красоту природы РФ. Для начала она планирует посетить Урал, а после поехать на Байкал и Камчатку.