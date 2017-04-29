Мария Максакова будет бороться за миллионное наследство Вороненкова

Мария Максакова не получит все имущество, принадлежавшее мужу Денису Вороненкову. Незадолго до убийства, бывший российский политик переписал наследство на первую семью. Российская оперная певица не будет мириться с этим и планирует отсудить у них миллионное наследство.

Вдова Вороненкова, которого в начале весны этого года убили в Киеве, планирует бороться за его наследство. Стоит уточнить, что речь идет об 1 млрд рублей. Незадолго до кончины, бывший депутат Госдумы переписал свое наследство на первую семью, где у него остались дети. Мария Максакова может претендовать лишь на апартаменты в столице РФ, которые политик подарил ей до побега из РФ. Максакова заявила, что она надеется на благоразумие судей.

«Потому, что абсолютно все Юлей нажито благодаря тому, что она просто находилась в браке. Добытчиком и единственным источником доходов всегда был Денис». – утверждает вдова Вороненкова.

Некоторые эксперты считают, что такое решение бывший российский политик принял из-за страха конфискации.

Напомним, в прошлом году Денис Вороненков сбежал из РФ, вместе с ним страну покинула его супруга. Причиной этого стало возбуждение на него СК России дела за мошенничество, в то время как сам политик утверждает, что его преследуют из-за слишком активной антикоррупционной деятельности.