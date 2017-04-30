Мария Максакова будет добиваться черед суд наследства Дениса Вороненкова

Оперная певица Мария Максакова заявила, что намерена через суд добиваться наследства убитого супруга Дениса Вороненкова. По ее словам, на это она пошла ради своего сына, которого родила от бывшего российского депутата.

Незадолго до убийства Денис Вороненков переписать все свое имущество на первую семью, поэтому после его кончины Марии Максаковой ничего не досталось. Но оперная певица заявила, что будет через суд добиваться наследства, ради их общего сына.

«Я надеюсь, что судьи здраво взвесят все обстоятельства и примут адекватное решение», — говорит певица.

По мнению Максаковой, бывшая супруга Юлия не может претендовать на имущество Вороненкова, так как политик всегда был единственным источником доходов семьи.

«Потому что абсолютно все Юлей нажито благодаря тому, что она просто находилась в браке. Добытчиком и единственным источником доходов всегда был Денис», — утверждает Максакова.

Оперная певица отмечает, что суд должен принять решение разделить наследством по закону. По ее словам, половина приобретенного имущества в браке первой супругой является долей Вороненкова, поэтому ее необходимо разделить между детьми.

Максакова также подтвердила, что за пару дней до гибели российского политика, его бывшая супруга Юлия, подала в суд иск, в котором потребовала передать их общей дочке одну из квартир. Напомним, в марте 2017 года Денис Вороненков был убит в столице Украины.