Мария Максакова до и после пластики: певица прибегала к услугам хирургов

Оперная певица и депутат Госдумы Мария Максакова ради карьеры в опере и своих любимых мужчин прибегала к пластической хирургии. Над нею потрудились: увеличили губы и грудь, исправили форму носа, сделали скулы более точеными. Не все одобряют такие регулярные походы на пластику лица: Максакова не похожа на мать, дети на нее не похожи.

Таблоиды отнесли Марию Максакову к числу тех, кого скорее изуродовала мода на «губы-абрикосы»: многим не идет, женщины становятся однотипными. Обмануть Бога и природу невозможно, возраст нужно принимать с достоинством. Натуральной Максакова давала фору многим признанным красоткам, на сцене Маринки она блистала, имея голос: внешность для солистки практически не имеет значение, а амплуа все равно меняется с годами. Графиня, которую пела Максакова, убегая от возраста, вообще была старухой и имела взрослую внучку Лизу. Можно держать себя в форме просто ведя здоровый образ жизни и не забывая о смене имиджа и салонах красоты. Но увы, – методы ухода за собой и у дочери Людмилы Максаковой изменились. Появилась пластическая хирургия. Актриса Вера Алентова пугает шоу-бизнес парализованным лицом и является живым напоминанием артисткам.

Пластика лица Максаковой – не менее животрепещущая тема в эти дни, чем ее дети и мужчины. Обсуждают Владимира Тюрина, отца ее детей Люды и Ильи, осуждают его за связи с криминалом и нежелание жениться на Максаковой. Размышляют, отчего она там быстро ушла от ювелира Джамиля Алиева – неужели его «Тюря» запугал и велел не трогать Мария и его детей? Но главный фигурант обсуждения – Денис Вороненков, и он мог просто пользоваться влюбленной беззаветно Максаковой.