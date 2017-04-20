Мария Максакова исполнила песню на праздник Воскресения Христова во Владимирском соборе в Киеве. Она посвятила ее убитому супругу и своему горю. На богослужении присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

Оперная певица, солистка Большого и Мариинского театров РФ, Мария Максакова 16 апреля на Пасху посетила торжественную службу во Владимирском соборе столицы Украины — Киева. Там она исполнила песню, посвященную своему убитому супругу, бывшему депутату Государственной Думы России Денису Вороненкову. Максакова изливала в песне свое горе, одетая в традиционную одежду- вышиванку и юбку с кушаком малинового цвета.

По словам присутствовавшего на службе журналиста Юрия Дорошенко, пение Максаковой было “божественным”, а сама служба особенно “одухотворенной”. Дорошенко назвал Максакову настоящей дочерью Украины, и отметил, что со дня смерти мужа, она впервые улыбнулась на традиционное пасхальное приветствие. Он подробно описал выступление певицы на своей странице в Фейсбуке. Среди присутствующих на пении Максаковой в храме был замечен и президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, что именно во Владимирском храме Киева 25 марта проходило отпевание мужа Максаковой Дениса Вороненкова. Со дня его смерти, она не перестает грустить и выкладывает в интернет фото с эпизодами их личной жизни. На одном из них был запечатлен самый главный момент их совместной жизни — венчание в Иерусалиме, которое проходило в ноябре 2016 года. Помимо фото, в на своих личных страницах в соцсетях, оперная певица выкладывает грустные стихи, посвященные горячо любимому мужу.