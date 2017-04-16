Мария Максакова может выступить с дебютным концертом в Украине после 40-дневного траура по Вороненкову

Мария Максакова может дать свой первый концерт в Украине после истечения сорокадневного траура по убитому мужу. Друг семьи и бывший депутат Илья Пономарев рассказал, что Максакова действительно намерена остаться в Киеве и строить тут свою карьеру певицы.

Пономарев, который также остался в Киеве, считает, что беременная вдова Вороненкова Мария Максакова вполне может построить свою карьеру исполнительницы в Украине. По его словам, недавно артистка встречалась с главой Минкультуры Украины Евгением Нищуком. О чем говорили певица и министр, экс-депутат не знает. Но, предположительно, они обсуждали нюансы дальнейшей карьеры певицы в Украине, в частности, в Киеве.

Ранее вдова Вороненкова заявила, что готова остаться в Киеве и выступить в украинской столице с траурным концертом. Однако в конечном итоге концерт так и не состоялся. Возможно, Максакова решила перенести его из религиозных и траурных побуждений, решив удержаться от выступлений на период сорокадневного траура по мужу.

Тем не менее, артистка все еще остается в Киеве и возвращаться в Россию, судя по всему, не намерена. Значит, скорее всего, она будет строить свою карьеру в украинской столице. Если слова Илья Пономарева правдивы, и она действительно встречалась с главой Минкультуры страны, значит, планы на будущее у нее действительно очень серьезные. В то же время, никакой конкретики о будущем Максаковой в Украине пока нет. Поклонники ожидают дебютного выступления артистки в этой стране.