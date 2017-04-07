Мария Максакова не приехала на день рождения дочери Людмилы

Мария Максакова не приехала на день рождения дочери в Москву. Малышка Людмила отпраздновала его в компании племянницы своей мамы – Анна Максаковой. Где сейчас находится сама Мария и чем она занимается, до сих пор не известно.

Днем ранее Людмила Максакова-младшая, дочь оперной певицы Марии Максаковой, отпраздновала свой день рождения. Снимок с мероприятия появился в микроблоге ее родственницы – Анны Максаковой, которая приходится Марии племянницей. Фактически – Анна приходится маленькой Люде тетей, однако формально – они сестры.

Как бы там ни было, но родственницы провели день рождения девочки вместе. Анна трогательно поздравила Людмилу с ее праздником, опубликовав пост в своем Инстаграме. Она отметила, что именинница стала уже совсем взрослой, а также напомнила, что все ее родственники очень любят малышку.

Моя маленькая, любимая принцесса, ты уже такая взрослая стала, будь счастлива! Мы все тебя очень любим! Я всегда рядом❤ A post shared by Аня Максакова (@a_maxakoff) on Apr 5, 2017 at 11:43am PDT

Судя по всему, рядом с девочкой в ее день рождения не было ее мамы – Марии Максаковой. Беременная певица в марте потеряла своего мужа. После трагедии она сделала несколько публичных заявлений, а потом перестала выходить на связь с родственниками и представителями прессы.

Предположительно, артистка находится в Киеве. Однако ранее многие предполагали, что она может вернуться в Москву. Сама певица ранее заявила, что возвращаться в Москву боится, и планирует остаться в Киеве. Не исключено, что в день рождения дочери Максакова поздравила Людмилу в телефонном режиме. Не так давно Марина Юдашкина рассказала, что дозвониться до певицы невозможно.