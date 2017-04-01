Мария Максакова не собирается расплачиваться за миллионные долги Вороненкова

Мария Максакова не планирует выплачивать многомиллионные долги своего покойного мужа. Вскоре после убийства Дениса Вороненкова в СМИ появилась информация, что с Марии могут взыскать около 2 млн. долларов, которые Вороненков должен был выплатить в рамках уголовного дела о его мошенничестве.

А сама певица Максакова, похоже, не намерена платить за своего мужа. Возможно, поэтому она так решительно отказывается возвращаться в Москву. При этом, по ее словам, она будет отстаивать честь своего мужа в суде. Как все это будет происходить на деле, совершенно не понятно.

По данным уголовного следствия, Денис Вороненков провел мошенническую схему по захвату роскошного особняка в Московской области. Ущерб, который он нанес пострадавшей стороне, оценили в два миллиона долларов. А выплатить он успел только сто тысяч. Соответственно, теперь оставшуюся сумму могут взыскать с его жены.

Судя по всему, теперь Мария Максакова точно не вернется в Москву. Ранее она заявила, что боится возвращаться, сетуя на то, что ее там могут использовать местные спецслужбы, а потом и убить. Многие же знакомые Максаковой считают, что в Киеве ей оставаться как минимум бесперспективно. После убийства мужа у нее не осталось там никакого из близких людей.

Впрочем, ситуация может поменяться, если Максакова сумеет построить в Украине хорошую карьеру. А сделать это у нее есть перспективы, учитывая ее сумасшедшую популярность, возросшую после трагедии 23 марта.