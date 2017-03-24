Мария Максакова обращалась к пластическому хирургу: фото до и после пластики

Мария Максакова сбежала из РФ, последовав за своим супругом Денисом Вороненковым, который 23 марта был убит в столице Украины.

Недавно женщина, чтобы избежать слухов, решила рассказать о переезде в Киев. По словам Марии, у нее нет украинского гражданства, она имеет вид на жительство в этой стране. Что касается получения украинского паспорта и смене гражданства, пока оперная певица не задается этими вопросами. Также она отметила, что ее супруг получил гражданство Украины не по приказу Петра Порошенко, а по причине того, что он является наполовину украинцем. Мария добавила, что у Вороненкова бабушка родом из Херсонской области.

Многие пользователи интернета задаются вопросом, который касается вмешательства пластического хирурга во внешность Марии Максаковой. Стало известно, что женщина в погоне за красотой и молодостью решилась на смену формы носа, увеличение губ и груди, отточила скулы.

Напомним, вчера в центре Киева был застрелен Денис Вороненков, его охранник был ранен. Через время на место покушения прибыла Максакова, которая, увидев мертвого супруга, упала в обморок. Об этом написал пользователь интернета, опубликовавший снимок Марии на месте инцидента.