Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого на Украине депутата Госдумы Дениса Вороненкова, возмущена поведением его первой жены. Она рассказал о том, что за два дня до гибели Вороненкова его первая жена пыталась выписать политика из квартиры, а до этого всячески пыталась обойти их совместные имущественные договоренности.

Представителям СМИ удалось выяснить, что за два дня до гибели депутата Госдумы Дениса Вороненкова, его первая жена Юлия Вороненкова пыталась выписать его из совместной квартиры. Параллельно этому, в прессе появилась информация о том, что Мария Максакова, вторая супруга погибшего, не сможет претендовать на его наследство.

В своем интервью журналистам, Максакова рассказала, что Юлия всегда была меркантильной особой, и она возмущена ее поступком. По ее словам, муж рассказывал ей о том, что его первая супруга постоянно нарушала их имущественные договоренности. При этом Юлия не давала экс-депутату развод. Максакова считает,что именно из-за Юлии, Вороненков, в последнее время, находился в стесненных денежных обстоятельствах, и если бы не это, он мог бы нанять для себя хорошую охрану. Таким образом, он мог бы остаться в живых при покушении, — жаловалась Максакова. Она добавила, что Денису Вороненкову было очень обидно за такое поведение своей первой супруги после 18 лет брака.

Оперная певица считает, что все имущество Вороненкова должно делиться не только между Юлией и ее детьми, но и между самой Максаковой и ее годовалым сыном, который имеет полное право на наследство, как законный ребенок. И точно также, как Юлия пытается сейчас лишить его наследства, может случиться и с ней самой, когда начнет действовать разгневанная Мария Максакова.