Мария Максакова объяснила, почему не будет возвращаться в Москву

Мария Максакова не намерена покидать Украину до тех пор, пока не выполнит «свой долг» перед мужем. 23 марта в Киеве убили супруга оперной певицы Дениса Вороненкова, после чего Максакова сделала несколько публичных заявлений, а после перестала выходить на связь.

Ранее Максакова дала интервью, в котором рассказала, почему она не будет возвращаться в Москву. По словам оперной исполнительницы, она останется в Москве, по крайней мере, до тех пор, пока не почувствует, что долг перед покойным мужем исполнен. Максакова обязалась провести все мероприятия, в том числе на девять и на сорок дней, «и даже больше». А над тем, возвращаться или нет в Россию, она подумает только после того как почувствует, что «муж ее отпустил».

При этом в Киеве оставаться артистка не побоялась. По ее словам, у нее в украинской столице такая охрана, при которой ей не страшна внешняя угроза. Оперная певица рассказывает, что при такой охране она может умереть разве что от внутреннего недуга.

Ранее певица планировала дать концерт в столице тридцать первого марта, однако затем, не объяснив причин, отменила выступление. При этом она пообещала перенести концерт на другой день, однако точной даты своего выступления так и не назвала.

С тех пор на связь с журналистами Мария Максакова не выходит. Ее мать, Людмила Максакова, тоже перестала давать публичные комментарии. Ранее дочь Марии отпраздновала свой день рождения, однако поклонники не заметили рядом с ней ее маму.