Мария Максакова опубликовала фото с венчания с Денисом Вороненковым в Иерусалиме

Мария Максакова снова вспомнила об убитом муже. Оперная певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена сцена венчания с Денисом Вороненковым. Автор публикации сообщила, что фотография была сделана в Иерусалиме, а подписчики Максаковой поддержали своего кумира.
Уже через несколько дней пройдет месяц с момента, когда не стало Дениса Вороненкова. 23 марта экс-депутата застрелили в центральном районе Киева. Мария Максакова, жена убитого, продолжает горевать от этой большой утраты.
Накануне оперная певица опубликовала в своем Инстаграме трогательную фотографию, на которой изображена она с Денисом Вороненковым. На фото – сцена их венчания. В подписи автор указала, что снимок был сделан в Иерусалиме. Влюбленные держат в руках свечи, а священник читает текст молитвы. Сама Максакова подписала снимок очень трогательно:
«Под колокольный перезвон венчанья таинство свершилось в Иерусалиме».
Подписчики оперной дивы поддержали своего кумира, оставив несколько комментариев под публикацией:
«Вместе навсегда! Машенька! Сил и терпения! Дай Бог!», «Брак заключен на небесах. Такая преданная, верная и любящая жена. Лишь бы боль со временем утихла. Помоги Господь!», «Господь вас любит и не покинет. Вам была дарована такая светлая любовь, такой муж! Многие и этого не знают. Он всегда будет в вашем сердце.», «Да, испытать в жизни такую любовь дано не каждому! А когда она ещё и взаимная…Это дорогого стоит!».