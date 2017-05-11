Мария Максакова снова вызвала к себе интерес со стороны своих поклонников. На этот раз оперная певица выложила в сети ролик, на котором она бегло и довольно сносно говорит по-украински и восхваляет этот язык.

Вдова убитого в марте депутата Вороненкова продолжает удивлять своих фанатов. Недавно она выложила в сеть видео, где она свободно говорит по-украински. В ролике Максакова также восторгается этим языком, как очень красивым, мелодичным, способным обогатить словарный лексикон любого человека.

По ее словам, каждому русскому также стоит обратить внимание на этот язык. Превосходство украинского настолько очевидно, что Максакова недоумевает, как многие этого не видят.

Далее певица сообщила, что она увлеклась украинским поэтом Коцюбинским, в стихах которого буквально “купается”.

Эти высказывания певицы в ролике привели в полный восторг украинский сегмент ее поклонников. Под видео написано много хвалебных комментариев в адрес Марии. В частности, фанаты восхищаются тем, что украинский — это шестой язык по счету, который она освоила. По их мнению, “талантливый человек, талантлив во всем”.

Реакция поклонников на нее познания в новом языке сильно удивила Максакову. Она искренне недоумевает, что она сделала такого неординарного. По ее словам, люди меньше восхищались ею, когда узнавали о том, что она владеет пятью языками. Также она обратила внимание русскоязычных комментаторов, что многие из них принимают за настоящий украинский — суржик (смесь русского и украинского языков), но это не так. Понять всю глубину и красоту разговорного языка Незалежной, можно только после ознакомления с его первоначальным чистым вариантом.