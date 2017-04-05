Мария Максакова перестала выходить на связь с родственниками и журналистами

Мария Максакова перестала общаться с родственниками после убийства мужа. Оперная певица, вероятно, поменяла номера мобильного, а ее текущее местонахождение остается не известным. На связь с ней также не могут выйти журналисты.

Уже почти две недели прошло с момента убийства Дениса Вороненкова, экс-депутата российской Думы и обвиняемого в мошенничестве преступника. Его супруга Мария Максакова рассказала, что тяжело переживает эту утрату, а также заявила, что в виновность Вороненкова не верит. В первые дни после трагедии певица и экс-депутат ГД обещала дать концерт в Киеве в память покойного мужа, однако затем объявила о переносе мероприятия. С тех пор Мария перестала выходить на связь.

Жена Валентина Юдашкина, Мария, которая имеет родственные связи с Максаковыми, рассказала, что дозвониться до Марии действительно невозможно. По ее словам, вероятно, она сменила номер. Что касается ее мамы Людмилы, то она жалеет о сказанном ранее в адрес дочери и ее покойного мужа.

Еще один родственник оперной певицы, Петр Максаков, заявил, что поддерживает Марию и сочувствует ей в связи с утратой. С самой Максаковой он уже давно не общался. Также Петр признался, что не был очень близок с покойным мужем Марии, однако встречался с ним несколько раз.

Находится ли сейчас Мария Максакова в Киеве и чем занимается, неизвестно. Ранее она заявила, что не собирается возвращаться в Москву. А многие знакомые Марии неоднократно советовали ей изменить свою позицию.