Мария Максакова пока не собирается уезжать из Киева

Недавно в Киеве произошло громкое убийство бывшего депутата РФ Дениса Вороненкова, его супруга Мария Максакова заявила, что покинет Киев лишь после того, как исполнит долг перед супругом.

На сегодняшний день Мария Максакова вместе с 11-месячным сыном находятся в столице Украины, к женщине приставили охрану, она ездит на бронированном автомобиле. В последний мартовский день у оперной певицы запланировано выступление, где она в память об убитом муже споет песни на украинском языке.

«В этот день будет 9 дней со дня смерти Дениса. Я планирую посетить Владимирский собор, а после его могилу. Вечером намечен концерт памяти супруга. Он хотел бы, чтобы я не грустила и ходила с поднятой головой, в этой стране он герой», — говорит Мария.

Она рассказала, что Воронцов был сдержанным человеком. Пара старалась каждый день в супружестве сделать праздником, так как не хотели руины.

«Я не могу сказать вернусь я или нет обратно в Россию. Не понимаю, в качестве кого я должна вернуться, что такого сделала предосудительного? Пока я не выполню свои обязательства, которые касаются 9, 40 дней и остального, думать о выезде из Киева не буду. Сейчас буду продолжать ходить на могилу к супругу, разговаривать с ним. Думаю, когда придет время, я внутренне почувствую, что он меня отпустил», — добавила вдова.

Напомним, Денис Вороненков был убит в центре Киева, ранение получил его охранник. Осенью прошлого года он сбежал из России по причине возбуждения на него уголовного дела из-за мошеннической деятельности.