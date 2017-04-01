Мария Максакова, последние новости: певица решила отказаться от публичных комментариев

Мария Максакова решила придерживаться молчания после того, как с нее потребовали рассчитаться за долги своего мужа. Связано ли молчание певицы именно с этим фактором, пока не ясно, но в последние дни овдовевшая оперная дива перестала давать интервью и делать заявления.

Незадолго до того, как в Москве потребовали с Максаковой почти 2 млн. долларов певица публично заявила, что будет добиваться заочного суда над своим супругом. Ее целью является доказательство невиновности Дениса Вороненкова. Сам убитый экс-депутат, напомним, обвиняется в мошенничестве.

Также остается неизвестной судьба ранее планируемого концертного выступления Марии Максаковой. Артистка планировала выступить в столице Украины тридцать первого марта. Однако вскоре заявила, что переносит концерт. На когда именно, она не уточнила. Таким образом, в последнее время Максакова остается в тени, не делая никаких публичных заявлений и отказываясь от интервью.

Находится ли Мария в Киеве, тоже неизвестно. Сама певица рассказывала, что собирается провести поминки девяти и сорока дней в столице. Предположительно, планируемый концерт тоже состоится уже после того, как пройдет сорок дней с момента смерти Вороненкова.

Денис Вороненков был убит в центре Киеве двадцать третьего марта. В Украине его убийство назвали заказным и обвинили в преступлении российские спецслужбы. Убийца Вороненкова скончался в больнице, получив несколько пуль от телохранителя экс-депутата.