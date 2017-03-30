Друг семьи Максаковых Станислав Садальский уверен в личностных качествах и прочих достоинствах Марии Максаковой, а так же в ее благоразумии. Артист завил, что такая личность никогда не останется без достойного мужчины.

Несмотря на то, что вдову Дениса Вороненкова все окружение ее матери ждет домой, в Россию Максакова возвращаться не собирается, мириться с семейством – тоже. СМИ не раз писали о том, что Людмилу Максакову порадовала смерть неугодного зятя, а отец не высылает денег дочери в Киев. Какое-то время оперная певица попробует выживать сама и зарабатывать творчеством. Она даже клип сняла «Сильная и гордая», чтобы доказать всем, что справится, четверых детей на ноги поставит. Ребенок, которому еще предстоит родиться, своего отца Дениса Вороненкова не увидит. Мария понимает, что ее мать очень любит внуков, но она не позволит радоваться гибели отца ее сына. У матери были варианты партии для дочери, но Мария поступила так, как посчитала нужным.

Отец-немец певицы Петер Игенбренгс обеспечил Марию немецким гражданством. Баллотируясь в Думу от «Единой России», Максакова данный факт тщательно скрывала, но теперь может оказаться, что эмиграция в Германию – приемлемый вариант. Родилась Мария Петровна в ФРГ, и потому, по словам немецкого правозащитника, страна для нее открыта, если в Киеве не получится с карьерой и станет страшно за детей. Искать поддержки и помощи у РФ Мария не намерена.