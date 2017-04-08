Мария Максакова последние новости: вдова Дениса Вороненкова проигнорировала день рождения собственной дочери

На днях у дочери Марии Максаковой было день рождения, несмотря на это бывший российский политик решила проигнорировать его и остаться в Украине. Вдова Дениса Вороненкова предпочитает лишний раз нигде не «светится», особенно в РФ.

Племянница Марии Максаковой Анна опубликовала личное фото, которое было сделано во время торжества, посвященное дню рождению дочери оперной певицы. На снимке изображена Анна вместе с именинницей Людмилой.

«Моя маленькая принцесска, ты уже совсем взрослая. Желаю тебе счастья, очень тебя любим, всегда будем рядом»», — подписала снимок родственница Максаковой.

Каких-либо комментариев на эту тему не поступало от Марии Максаковой, также неизвестно, связалась ли она со своей дочерью в этот важный для ребенка день. Можно уверенно заявить, что экс-депутат Госдумы не приехала ради этого мероприятия в Россию, так как после убийства ее супруга, она предпочитает лишний раз нигде не показываться. В конце прошлого месяца планировалось ее выступление, которое была посвящено памяти Дениса Вороненкова, но в самый последний момент она приняла решение его отменить.

Напомним, Денис Вороненков был убит в центре столицы Украины, его охранник получил ранения, но успел выстрелить в преступника, в результате чего он скончался в больнице во время проведения операции. Смерть российского политика попала на камеры видеонаблюдения, исходя из видео видно, что киллер осуществил несколько выстрелов в супруга Максаковой.