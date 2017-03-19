Мария Максакова представила публике свой первый видеоклип, который оказался откровенным. Эта работа была снята в столице РФ.

Бывший депутат Госдумы Мария Максакова, которая сбежала на Украину вместе с супругом, представила свой клип. Работа получила название «Ты будешь моим». Необходимо отметить, что видеоклип был снят в Москве в прошлом году. Экс-депутат удивила своим откровенным нарядом, в котором предстала в ролике. Премьера состоялась 18 марта, на сегодняшнюю минуту клип просмотрели более 295000 пользователей интернета. Стоит отметить, что у людей сложилось не совсем положительное отношение к такой смене деятельности: «Почему она поет не на украинском, нужно учить теперь уже мову!», «Как она сидела в Госдуме?», «Она предала свою страну», «Мы что должны радоваться за нее и набрать ей просмотры?», «Слабая песня», «Она оперная певица, почему же так плохо поет?».

Напомним, в конце прошлого года Максакова вместе с супругом Денисом Вороненковым сбежали на Украину, где ее муж сразу получил украинское гражданство. Мужчина в России объявлен в розыск, его обвиняют в мошенничестве. Он утверждает, что на него обозлились по причине слишком активной антикоррупционной деятельности.