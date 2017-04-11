Мария Максакова прервала молчание, побывав на могиле Дениса Вороненкова в его день рождения

Мария Максакова прервала молчание в день рождения покойного мужа. Вчера, 10 апреля, оперная певица побывала на могиле Дениса Вороненкова в Киеве, а также встретилась с журналистами и сделала несколько заявлений. Максакова рассказала, что чувствует после потери любимого человека.

Почти две недели Мария Максакова придерживалась молчания, не выходя на связь ни с журналистами, ни с родственниками из России. Ее родные в Москве даже предположили, что Мария сменила номер мобильного, дабы ни с кем не общаться.

Однако 10 апреля, в день рождения покойного Вороненкова, Максакова побывала на его могиле, а также сделала несколько заявлений для прессы. Тематика этих заявлений оказалась очень неожиданной для журналистов. Певица заговорила о том, что чувствует присутствие мужа даже после его смерти, а также рассыпалась в комплиментах покойному.

Максакова называет Дениса «воином света», а также не сомневается, что его убили не случайно, и что «Господь призвал его к себе». Мария призналась, что почувствовала «ангелоподобную сущность» супруга еще в тот момент, когда впервые встретилась с ним.

О своем будущем Мария Максакова говорить отказалась. Ранее она решительно заявила, что в Москву переезжать не намерена и планирует остаться в Киеве рядом с покойным супругом, по крайней мере, до 40 дней с момента его смерти. Напомним, убили Дениса Вороненкова двадцать третьего марта. А уже 31 числа у Максаковой был запланирован первый киевский концерт, но его артистка отменила.