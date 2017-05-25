Мария Максакова, которая сейчас находиться в Украине после убийства своего мужа, сейчас постепенно приходит в норму и возвращается к прежней жизни. Недавно она кардинально изменила имидж, сильно похудела. В своем интервью, которое было опубликовано в интернете, певица прокомментировала свой конфликт с Станиславом Садальским в студии программы «Пусть говорят».

Известная оперная певица, которая сейчас приходит в себя после убийства своего мужа в Украине, дала откровенное интервью, где была также затронута и тема ее отношений со Стасом Садальским. Интервью было представлено в шоу «Циники» Константину Дорошенко и Дмитрию Терешкову. Стоит отметить, что съемки передачи происходили на тот момент, когда сама Мария еще кардинально не изменила свой имидж, а была еще с привычной для всех прической.

Оперная дива отметила, что сам по себе Стас какой-то ненормальный, это чувствуется в его природе. Она отметила, что аудитория его блога какая-то специфическая, непонятная для всех, он умудряется делать себе популярность из негативной информации. Также певица отметила, что ей не нравиться, что Стас спекулирует своей дружбой с материю Максаков. Она не понимает, почему именно Мария стала жертвой его внимания. По ее словам, он постоянно спекулирует тем, что Максакова конфликтует со своей матерью и не общается с ней. Но это не его проблема, заключила Мария.

Также Максакова прокоментировала и недавний скандал со Стасом, который произошел в прямом эфире программы «Пусть Говорят». По словам певицы, она не видела Садальского, у нее был наушник и она даже не могла предположить, что он был в студии. Она очень нервничала и даже Толстого прочитала с ошибкой.

«У меня было только ухо, я не видела студию. Если бы я заранее знала, что он там будет… Я аж дара речи лишилась и даже Толстого процитировала с ошибкой. Он пришел меня поучать, что я должна делать – звонить или не звонить. Это наша частная жизнь», – заявила певица.

Напомним, эфир программы «Пусть говорят» ознаменовался скандалом между Марией Масаковой и Стасом Садальским, который в прямом эфире сказал следующее: «Я друг мамы, а не Маши. Маша – большой мастер варить кашу. Она хорошо варила кашу в Думе, теперь Маша варит кашу в Киеве… Вы знаете, в свое время на телевидении был такой ролик «Дима, позвони маме». Я хочу Маше сказать просто: «Позвони маме». Вот не надо только строить такие глаза». В итоге слово за слово, и между двумя артистами произошёл настоящий публичный скандал, который не мог остановить даже ведущий.