Мария Максакова рассчитывает на поддержку детей

Мария Максакова уже около двух недель не выходит на связь с прессой и даже родственниками. Оперная певица даже пропустила день рождения дочери Людмилы. А ранее в одном из своих интервью призналась, что не знает, как будет жить без покойного мужа – Дениса Вороненкова.

Двадцать третьего марта в Киеве застрелили бывшего депутата Дениса Вороненкова. На место происшествия вскоре прибыла его супруга – Мария Максакова. Как сообщили затем СМИ, Максаковой стало насколько плохо, что она потеряла сознание прямо на месте происшествия.

Позже Максакова признается, что супруг был для нее самым дорогим человеком в жизни. По ее словам, Денис был готов воспитывать всех детей Марии, даже тех, которые родились от предыдущих ее отношений. Что касается детей, то оперная певица тоже прокомментировала отношения с ними:

«Со мной останутся мои дети. Я знаю, что они меня поддержат».

Спустя еще несколько дней Мария Максакова заставила общественность подискутировать на тему ее отношений с детьми. Не так давно дочь Марии Людмила отпраздновала свой день рождения, но ее мамы рядом с ней в этот день не оказалось. Поздравила ли Максакова дочь по телефону или письмом, неизвестно.

Где сейчас Мария Максакова, никто из ее родственников не знает. Ранее ей неоднократно предлагали вернуться в Москву, а сама певица заявляла, что останется в Киеве, рядом с покойным Денисом Вороненковым. Впрочем, время может изменить ее планы, и вполне возможно, что она действительно вернется в российскую столицу.