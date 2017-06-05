Мария Максакова, вдова убитого весной на Украине российского депутата Дениса Вороненкова, все детство росла без матери, а в подростковом возрасте та подвергала ее унижениям. С тех пор и до настоящего времени, по словам Марии, ее отношения с Людмилой Максаковой нельзя назвать теплыми.

По словам вдовы убитого депутата Дениса Вороненкова, Марии Максаковой, она никогда не была дружна со своей матерью, знаменитой актрисой Людмилой Максаковой. На данный момент, они практически не общаются, а их отношения, со дня смерти Вороненкова стали еще хуже.

Как рассказала сама Мария, начиная с трехмесячного возраста и до одиннадцати лет, она жила отдельно от матери и виделась с нею редко. Трагичность этой картины дополняет признание Максаковой-младшей, что в детстве она часто путала свою мать, когда та находилась в кругу таких же актрис.

Жить с Людмилой Максаковой дочь начала уже в подростковом возрасте, но отношения между ними так и не сложились. По признанию Марии, мать не разрешала ей краситься и смывала косметику с ее лица грязной кухонной губкой. Это унижение оперная певица не может забыть до сих пор, тем более что мать до 18 лет продолжала тиранить ее.

Как только Мария стала совершеннолетней, она навсегда покинула материнский дом и больше в него не возвращалась. Не очень хорошие отношения между матерью и дочерью испортились еще больше после смерти Вороненкова, который никогда не нравился теще. Последние два месяца мать и дочь не общаются совсем.