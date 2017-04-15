Мария Максакова соблюдает 40-дневный траур по убитому мужу и не сотрудничает с российскими следователями

Мария Максакова остается вне российского следствия по делу убийства Дениса Вороненкова. В последнее время оперная певица практически не выходит на связь с журналистами. А ее адвокат Андрей Гривцов располагает довольно скудной информацией по уголовным делам украинских и российских следователей.

В последний раз Мария Максакова общалась с представителями прессы несколько дней назад, когда побывала на могиле убитого супруга в день его рождения. Скорее всего, Мария приняла решение не выходить на публику до тех пор, пока не пройдет сорок дней со дня смерти Вороненкова. Ранее, в одном из своих интервью, певица призналась, что должна посоветоваться со святым отцом насчет своей творческой деятельности в траурные дни. Очевидно, посоветовавшись, Максакова приняла решение не выступать и с журналистами не общаться.

Формально, она должна была участвовать в следственных действиях по делу убийства мужа. Тем более что расследование проходит сразу на двух фронтах – в Украине и России. Ранее стало известно, что по российскому УГ Максакова не проходит даже потерпевшей. В то же время московские следователи направляли в Киев запрос о помощи с допросом жены убитого Вороненкова.

Адвокат Максаковой, Андрей Гривцов, также не обладает полноценной информацией по уголовным делам. Он подтвердил, что Москва действительно обращалась в Киев с соответствующим запросом, но его содержание ему знакомо не было.