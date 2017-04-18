Мария Максакова спела в церковном хоре в присутствии Петра Порошенко

Мария Максакова впервые спела после трагедии 23 марта – убийства мужа. Украинский журналист Юрий Дорошенко рассказал, что в воскресенье, во время празднования Пасхи во Владимирском соборе в Киеве, оперная певица выступала в церковном хоре. В тот день в собор прибыл и президент Порошенко вместе со своей семьей.

Выступление Максаковой стало первым в Украине. И хотя выступлением это назвать сложно, тем не менее, Мария тем самым заявила о своих перспективах развития карьеры в Украине. Ранее Илья Пономарев сообщил, что она встречалась с главой Министерства культуры, и обсуждала, очевидно, свою карьеру в Киеве и Украине. Теперь же она впервые спела в церковном хоре в очень значимый день – на Пасху.

Как отметил Дорошенко, в этот день Мария впервые улыбнулась после трагедии 23 марта. Кроме того, на ней был одет традиционный украинский наряд – вышиванка. А в тот день, 16 апреля, во Владимирском соборе присутствовал также глава государства Петр Порошенко. Рядом с ним были его жена и дети. Дорошенко отметил, что президент не мог не заметить Максакову.

По данным средств массовой информации, Мария Максакова намерена надолго остаться в Украине, и метит получить место солистки Национальной оперы. Сама певица никаких заявлений по поводу своей карьеры не делала, а в украинском Минкультуры тоже не комментировали сотрудничество с Марией.

Мария Максакова прервала двухнедельное молчание в день рождения покойного мужа, когда появилась на его могиле, а после дала интервью журналистам.