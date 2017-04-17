Мария Максакова спела в церковном хоре во Владимирском соборе в Киеве

Мария Максакова впервые спела в Киеве. Артистка и бывший депутат российской Думы поучаствовала в праздничных мероприятиях на Пасху, 16 апреля, во Владимирском соборе в украинской столице. Для мероприятий Мария выбрала очень характерный наряд – украинскую «вышиванку».

Вдова Дениса Вороненкова Мария впервые спела в Украине. Правда, первое ее выступление произошло не на сцене, а во Владимирском соборе в Киеве, где накануне в воскресенье состоялась служба в честь празднования Пасхи. Максакова пела в церковном хоре. Новостью об этом поделился известный украинский журналист Юрий Дорошенко.

Дорошенко опубликовал в своем «Фейсбуке» и совместную с Марией Максаковой фотографию. На снимке видно, что оперная певица одета в традиционный украинский наряд – «вышиванку». Артистка на фото улыбается. Невооруженным глазом видно, что, несмотря на беременность, Максакова заметно похудела. Скорее всего, Мария потеряла в весе на фоне траура по убитому мужу. Ведь поститься беременным не рекомендуется. В подписи к снимку Дорошенко передал Максаковой множество комплиментов.

Для Марии это появление на публике стало первым с момента убийства ее супруга 23 марта. До этого Мария появлялась только на кладбище, на могиле мужа, или давала интервью представителям СМИ.

Во время службы во Владимирском соборе присутствовал и украинский президент Петр Порошенко вместе со своей семьей. Ранее экс-депутат Илья Пономарев рассказал, что Максакова встречалась с главой украинского Минкультуры, и, возможно, обсуждала с ним свои карьерные перспективы в Украине. По одной из версий, Мария рассчитывает занять место солистки украинской Национальной оперы.