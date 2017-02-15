Мария Максакова уволена из академии Гнесиных после переезда в Киев

Певица, актриса и бывший депутат российской Госдумы Мария Максакова уволена из академии им. Гнесиных. Об этом сообщили российским СМИ представители музыкальной академии. Причиной увольнения Максаковой стал ее переезд в Киев и, как следствие, отсутствие на рабочем месте.

В академии объяснили: певица не появляется на рабочем месте, а ее курс из-за этого вынуждены вести другие специалисты. В таких условиях администрации академии не оставалось иного выбора, кроме как отстранить Максакову от ее обязанностей.

Вместе с тем, в театре «Геликон-Опера», в котором также работала Максакова, рассказали, что певица остается в числе артистов театра. По словам художественного руководителя «Геликона», Максаковой там будут всегда рады, ведь театр не работает по такому же принципу, что и академия Гнесиных.

До недавнего времени Мария Максакова-младшая преподавала в академии курс сольного пения, считалась авторитетным и профессиональным специалистом.

Кроме того, Мария Максакова также запомнилась как российский депутат, член Государственной Думы предыдущего созыва. Во время работы в парламенте отличилась тем, что внесла на рассмотрение проект закона об уголовном наказании за обрезание женщин. Однако парламент так и не рассмотрел данный законопроект.

Маскакова вместе с мужем Денисом Вороненковым недавно переехали в Киев. Незадолго до этого Вороненков сделал ряд провокационных заявлений, в частности, заявил, что Россия напоминает Германию времен нацистского правления, а также добавил, что выступал против присоединения Крымского полуострова к РФ.