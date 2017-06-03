Мария Максакова выложила в Сеть фото сынишки в вышиванке

Мария Максакова выложила в одной из социальных сетей фотографию своего сына Вани в вышиванке. Она отметила, что ей очень не хватает убитого в Киеве мужа Дениса Вороненкова, а ее сынишке – папы.

Фотографию маленького Ивана Вороненкова Мария приурочила ко Дню защиты детей. Многие звезды 1 июня выкладывают в «Инстаграм» и других соцсетях фото своих наследников, желая им счастья и здоровья, Максакова тоже не осталась в стороне. Подписчики оперной певицы жалеют ее, всячески поддерживают и желают сил и терпения. Силы вдове депутата еще пригодятся – она до сих пор находится на территории Украины, не желая ехать в Москву и налаживать отношения с матерью. У погибшего Дениса Вороненкова есть корни в Херсонской области, отсюда и любовь Максаковой к Украине и национальная вышиванка на ее маленьком сыне.

В «Фейсбуке» звезда задается вопросом: как можно было отобрать папу у такого славного малыша? Максакова и в интервью украинским телеканалам рассказывает о своей боли и скорби, чаще всего она благодарит покойного за подаренное ей недолгое счастье. Влюбленная женщина искренне считала погибшего депутата-перебежчика королем и теперь уверяет, что и погиб он по-королевски. Ее даже раздражает, когда о Вороненкове говорят «умер»: он не умер – он погиб. Умирают от старости и болезней, а гибнут внезапно, как ее красивый, умный, веселый и остроумный муж.

Максакова искренне считает отца Вани Вороненкова своей самой большой любовью, а родителя Ильи и Люды Максаковых, Владимира Тюрина – самой большой ошибкой в жизни. Криминальный авторитет так и не женился на оперной певице, а легализировал свою деятельность совсем недавно.