Мария Максакова выразила недовольство по поводу воспитания своих старших детей

Мария Максакова выразила недовольство по поводу того, что из-за её отсутствия в жизни старших детей они прекратили своё развитие. Мария жёстко раскритиковала недавнее выступление своих детей, отметив, что она испытала сильное чувство стыда за них.

Мария Максакова довольно долго не встречалась со своими детьми, сыном Ильей и дочерью Люсей. Сейчас Мария проживает в украинской столице, а её старшие дети остались с ее бывшим супругом в Москве. Дети живут в дорогостоящем особняке на Рублевке, а их воспитанием занимается отец и бабушка.

В одном из своих недавних интервью Максакова резко высказалась насчет воспитания Ильи и Люси. Она довольно грубо прокомментировала их недавнее выступление на музыкальном фестивале в Ялте, где сын играл на рояле, а дочка на арфе. При этом оперная певица отметила, что когда она занималась их развитием, дети демонстрировали феноменальные музыкальные данные, а теперь ей стало стыдно за их уровень игры. Если год назад она вместе с Ильей прекрасно исполняла эту программу на концерте в Каннах, то сейчас мальчик играет все то же самое гораздо хуже, медленней и с большим количеством ошибок. Женщина отмечает, что с тех пор, как она больше не живет с детьми, они остановили своё развитие, застряв на одном месте.

На этом критика Максаковой своих наследников не закончилась, она также отметила свое недовольство насчет внешнего вида сына, который, как она считает, набрал слишком много лишних килограммов. Певица сообщила журналистам, что была бы рада возобновить воспитательный процесс своих детей.