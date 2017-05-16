Мария Масакова, которая была на «Евровидении-2017» в качестве группы поддержки украинского участника, на программе Андрея Малахова поскандалила со Стасом Садальским, который обвинил ее в неуважительном отношении к матери.

Недавний выпуск телевизионной программы «Пусть говорят» был посвящен прошедшему на Украине песенному конкурсу «Евровидение-2017». В студии поднималось множество вопросов, в том числе и отсутствие представителя России на песенном конкурсе. Эксперты озвучили свое мнение по поводу конкурса, его участнике, победителе и пожелали Юлии Самойловой, которая изначально должна была участвовать в конкурсе, дальнейшего успеха и множество достижений.

Но не только вопрос российской участницы и участников в общем интересовал студию. Многих возмутило поведение Марии Максаковой, пришедшей на конкурс в качестве группы поддержки украинского участника. Именно «Евровидение-2017» стало первым официальным мероприятием, которое посетила оперная певица после траурных событий в ее жизни – убийства мужа. Для непосредственного общения Марии Максаковой с зрителями и участниками телепередачи был организован телевизионный мост между Киевом и Москвой, в котором и приняли участие Андрей Малахов и Мария Масакова.

Во время телевизионного моста певица заверила студию, что информация относительно ее участия в Евровидении от Украины в следующем году является лишь слухом. По ее словам, может ранее она и была готова на любые авантюры, в том числе и участие в конкурсе, то после смерти мужа на такое она не пойдет.

Эфир также ознаменовался скандалом между Марией Масаковой и Стасом Садальским, который в прямом эфире сказал следующее: «Я друг мамы, а не Маши. Маша – большой мастер варить кашу. Она хорошо варила кашу в Думе, теперь Маша варит кашу в Киеве… Вы знаете, в свое время на телевидении был такой ролик «Дима, позвони маме». Я хочу Маше сказать просто: «Позвони маме». Вот не надо только строить такие глаза». В итоге слово за слово, и между двумя артистами произошёл настоящий публичный скандал, который не мог остановить даже ведущий.

Одна из причин ссоры – напряженные отношения Марии со своей матерью, которая после смерти зятя озвучила журналистам не очень лестные слова о мужчине. Сам Садальский не верит в то, что мать певицы могла такое сказать, поскольку дружит с женщиной уже долгие годы.